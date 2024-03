BARAK UOMO CONFERENCE, OK BELTRAN, NZOLA E ROLLY, MALE NICO E IL DUO RANIERI-MILENKOVIC

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

TERRACCIANO - Battuto da Seck da due passi pare aver poche responsabilità, poi a metà primo tempo risponde al tiro di Pierrot ma si arrende nuovamente sul diagonale di Kinda da posizione ravvicinata. Khalaili lo batte per la terza volta con un gran tiro, 5,5

KAYODE - Suo l’assist in avvio (bello) per il vantaggio firmato Nzola. Fornisce un altro buon cross più tardi ma alla mezz’ora la marcatura su Kinda che trova il raddoppio non è efficace. Rimedia il giallo sul tre a tre ma la sua è l'unica prova sufficiente in difesa, 6

MILENKOVIC - Tutt’altro che impeccabile la marcatura sul corner dal quale nasce il pareggio del Maccabi e non va molto meglio quando gli scappa Pierrot che arriva al tiro. Va meglio nell’impedire ancora a Pierrot di concludere al termine di un altro contropiede ma pure sul terzo gol del Maccabi è sconfitto nel duello aereo che manda Khalaili al tiro. Chiude la sua serata negativa con un giallo che gli costerà la squalifica, 5

RANIERI - Prima chiusura puntuale su un cross basso che manda in corner, poi però condivide qualche responsabilità con Kayode sul due a uno israeliano. Saltato secco da Khalaili sul terzo gol del Maccabi pare più che nervoso in un battibecco con il neo entrato Bonaventura, 5

BIRAGHI - Manca l’intervento sull’angolo dal quale nasce il pareggio di Seck, più tardi tiene in gioco Pierrot che arriva pericolosamente al tiro. Nel primo tempo, dalla sua parte, il Maccabi fa quel che vuole mentre nella seconda frazione su punizione mette un buon pallone sulla testa di Beltran prima di offrire l’assist a Mandragora per il terzo gol viola. Due episodi positivi non sufficienti a cancellare i problemi iniziali, 5,5

MANDRAGORA - Buona l’apertura per Ikonè, sul primo pallone giocato, che avvia l’azione del gol viola, ma da quel momento in poi, e per tutta la prima frazione, esce completamente di scena. Più attivo nella ripresa quando arriva con ritardo su una sponda di Nico ma soprattutto quando segna il tre a tre su assist di Biraghi. In mezzo cresce alla distanza, 6,5

Dal 38’ st BARAK - Prova il tiro dal limite trovando l’opposizione della difesa poi si conferma l’uomo della Conference, 7

DUNCAN - Gira abbastanza a vuoto nel corso della prima mezz’ora finendo in mezzo nell’azione del raddoppio israeliano di Linda. Unico squillo un tiro dal limite alto non di molto comunque migliore di quello respinto dal portiere del Maccabi in avvio di ripresa. In ombra, 5,5

Dal 29’st BONAVENTURA - Cerca il colpo vincente nel finale senza fortuna, poi però mette sui piedi di Barak il pallone della vittoria, 6,5

IKONÈ - Rifinisce adeguatamente l’azione dell’uno a zero mandando Kayode al cross per Nzola, poi si rivede con un tentativo dentro l’area che conclude con un tiro troppo ritardato e perciò respinto dal portiere. Chiude un primo tempo deludente facendosi pescare in fuorigioco sull’unico spunto di Nico. Resta più o meno lo stesso anche nella ripresa quando ci prova dal limite senza inquadrare lo specchio. Potrebbe sempre fare di più, 5,5

Dal 41’st SOTTIL - S.v.

BELTRAN - Un brutto pallone perso nella prima mezz’ora (anonima) consente al Maccabi di costruire l’azione del raddoppio. Si scuote in avvio di ripresa trovando l’angolo buono per il pareggio con la punta del piede e restando pericoloso di testa sulla punizione di Biraghi. Non si arrende e fa bene, 6,5

NICO - Torna a sinistra lasciando l’altra corsia a Ikonè ma a parte qualche traversone nel primo tempo si vede poco a eccezione di un unico invito per per il francese che è però in fuorigioco. Nel secondo tempo è buona la sponda per Mandragora che non fa a tempo a deviare sotto misura, segnale che anticipa il filtrante che avvia l’azione del gol del tre a tre. Un lampo in troppo buio, 5

NZOLA - Chiamato a sfruttare l’occasione da titolare risponde subito presente con un preciso colpo di testa che vale l’uno a zero. Il suo resta uno spunto isolato in un primo tempo in cui manca anche nelle sponde dentro l’area di rigore che invece trova in occasione del pari di Beltran. La prestazione che serviva, 6,5

Dal 29’st BELOTTI - Pochi palloni buoni per incidere, 6

ITALIANO - Conferma le anticipazioni della vigilia rilanciando il duo Mandragora-Duncan in regia e soprattutto Nzola che va a segnare l’immediato vantaggio. Ma di lì a poco Seck trova il pareggio sfruttando una difesa distratta su calcio d’angolo e nonostante un tentativo di Ikonè il Maccabi trova nuovamente il gol con Kinda. Nervoso sul finale di primo tempo rimedia il giallo che gli costerà la squalifica poi ringrazia la puntata di Beltran che riporta in quota i viola fino alla gran giocata di Khalaili che vale il terzo gol israeliano. Trovato nuovamente il pari con Mandragora richiama Duncan e Nzola per Bonaventura e Belotti poi in superiorità numerica prova la carta Barak e porta a casa la vittoria. Che sia fortuna o altro ha ragione lui, 6