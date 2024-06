ANDREA BARZAGLI VEDE VIOLA: PER LUI È PRONTA LA PANCHINA DELL'UNDER-16

FirenzeViola.it

Un campione del mondo alla guida dell’Under-16 della Fiorentina. Nell’ottica della ristrutturazione del suo vivaio, quasi tutte le panchine delle squadre viola che partecipano ai campionati del Settore giovanile e scolastico della FIGC sono destinate a cambiare (tra l’ingresso di nuove figure, promozioni e addii) e nell’ambito della scelta dei nuovi allenatori c’è una candidatura che, più di altre, Valentino Angeloni e il suo team di lavoro stanno sondando: secondo quanto appreso in esclusiva da Firenzeviola.it è quella di Andrea Barzagli, ex difensore scandiccese ma nato a Fiesole che - oltre a vincere il Mondiale nel 2006 - ha scritto pagine importanti con le maglie di Palermo, Wolfsburg e soprattutto Juventus.

Un profilo che la Fiorentina segue da tempo (oltre un mese), che piace per le sue idee di calcio, il suo entusiasmo di volersi misurare per la prima volta con la panchina di un settore giovanile e, soprattutto, per i valori umani in linea con quelli del club di Commisso. Non è un caso che Barzagli, fino a poco fa opinionista di Dazn dopo aver lavorato come collaboratore tecnico prima nella Juventus (nell’annata con Sarri in panchina) e poi nelle giovanili azzurre, abbia già il figlio Mattia - classe 2010 - tesserato nel vivaio viola, nella stessa selezione peraltro in cui gioca un altro figlio d’arte come Álvaro Valero, figlio di Borja. Anche in virtù del fatto che Barzagli jr, da settembre, sarà promosso in Under-15, babbo Andrea pare destinato a iniziare dalla 16, in modo da evitare - per così dire - conflitti d’interessi.

Per l’ufficialità si attende il primo luglio eppure le idee in casa viola sembrano già chiare. Tanto sul probabilissimo ingresso di Andrea Barzagli (visto, sotto certi aspetti, come il nuovo Alberto Aquilani da crescere in casa) ma anche per molte altre panchine delle varie Under: Daniele Galloppa verrà chiaramente confermato in Primavera, mentre Marco Capparella dopo gli ottimi risultati degli ultimi due anni sarà promosso in Under-18 (saluterà invece Christian Papalato, destinato a tornare in Emilia anche per ragioni familiari). Da definire, dunque, il futuro di Leonardo Pettinari (fino a poco fa alla guida dell’Under-15) e quello di Stefano Guberti (che è stato in Under-16 nell’ultima stagione e lascerà il posto a Barzagli).