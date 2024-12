ANCORA 4-2-3-1, ADLI-CATALDI IN MEZZO. BELTRAN, GUD E COLPANI DIETRO A KEAN

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Domani pomeriggio alle 18:00 la Fiorentina chiuderà il suo 2024 con la partita più attesa della stagione, la sfida alla Juventus. Oggi pomeriggio la squadra, spinta da una rappresentanza della Curva Fiesole (QUI le immagini raccolte dalla nostra redazione), è partita alla volta di Torino. Contro i bianconeri la formazione di Palladino proverà a riprendere la sua marcia verso le zone nobili della classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Udinese. Per farlo Palladino, nonostante le voci di un possibile cambio di modulo, dovrebbe continuare con l'ormai consueto 4-2-3-1.

Ritorno di Dodo - Quantomeno per il momento il tecnico campano non dovrebbe cambiare vestito tattico alla sua Fiorentina. Nessuna mediana a tre quindi, con il centrocampo gigliato che dovrebbe rimanere ancora nelle mani della coppia Adli-Cataldi. Alle spalle del francese e dell'ex Lazio la linea difensiva sarà composta ancora da Comuzzo, nonostante le voci un possibile impiego dal primo minuto di Pongracic, e Ranieri centrali con Gosens a sinistra e Dodo, di rientro dopo il turno di squalifica scontato contro l'Udinese, a destra. A difendere i pali gigliati ovviamente ci sarà De Gea.

Dubbio Beltran-Sottil - Come spesso accaduto in queste ultime partite, il principale dubbio di Raffaele Palladino riguarda il ruolo di esterno alto a sinistra. Da quando non ha più a disposizione Edoardo Bove, il tecnico campano sta cercando di trovare l'uomo giusto in quella posizione. Se contro l'Udinese sulla corsia mancina era partito titolare Sottil con Beltran sotto punta, domani dovrebbe tornare in campo dal primo minuto Gudmundsson. L'islandese si prenderà il ruolo di trequartista con Colpani che partirà dalla destra. L'unico ballottaggio sarà quello tra Sottil e Beltran, con il secondo favorito, per una maglia da titolare sulla fascia sinistra. Nel caso in cui Palladino dovesse optare per un passaggio al 4-3-2-1 sarà proprio uno dei tre trequartisti a lasciare spazio a Mandragora che andrà a rinforzare la mediana. Davanti nessun dubbio, il centravanti sarà il grande ex Moise Kean.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): 29 Di Gregorio; 37 Savona, 4 Gatti, 15 Kalulu, 27 Cambiaso; 5 Locatelli, 8 Koopmeiners; 7 Conceiçao, 11 Gonzalez, 10 Yildiz; 9 Vlahovic. A disposizione: 1 Perin, 23 Pinsoglio, 21 Fagioli, 16 McKennie, 19 Thuram, 26 Douglas Luiz, 6 Danilo, 51 Mbangula, 17 Adzic.

Allenatore: Motta.

FIORENTINA (4-2-3-1): 43 De Gea; 2 Dodo, 15 Comuzzo, 6 Ranieri, 21 Gosens; 32 Cataldi, 29 Adli; 23 Colpani, 10 Gudmundsson, 9 Beltran; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 5 Pongracic, 28 Martinez Quarta, 22 Moreno, 8 Mandragora, 24 Richardson, 11 Ikoné, 99 Kouame, 7 Sottil.

Allenatore: Palladino.