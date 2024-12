VIDEO FV, LA FIESOLE CARICA LA SQUADRA VERSO TORINO: "NON SARÀ MAI UNA GARA COME LE ALTRE"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Dopo la scelta (per l'ennesima volta in questi anni) di disertare l'Allianz Stadium per il caro biglietti e la modalità di vendita dei tagliandi per assistere alla partita contro la Juventus, la Curva Fiesole e in generale il tifo organizzato hanno deciso ugualmente di non far mancare il proprio sostegno alla Fiorentina. Alla vigilia della trasferta di Torino, infatti, gruppi di ultras e tifosi vari si sono ritrovati nel primo pomeriggio presso il Piazzale Montelungo (slargo tra la Fortezza da Basso e la stazione di Santa Maria Novella) per caricare i giocatori di Palladino, pronti a partire in treno alla volta del Piemonte. All'evento erano presenti circa 300 tifosi gigliati.

Queste le parole dei leader del tifo organizzato gigliato ai giocatori viola prima della partenza per Torino: "Siamo qui oggi perché purtroppo abbiamo deciso non essere a Torino domani. Tanti ragazzi sono nuovi e tanti stanno dando tutto in campo. E' giusto che sappiate quanto è importante per noi e per tutta questa gente la partita di domani. Per noi non sarà mai una partita come le altre. E' giusto che voi lo capiate ed è giusto che chi è qui di sabato pomeriggio ha deciso di essere qui per farvi capire l'importanza di questo match. Ce lo hanno insegnato i nostri genitori, noi lo insegniamo ai nostri figli. Ci sono ragazzi che sono nati e cresciuti a Firenze tra di voi. Il vostro spirito domani deve incarnare quello nostro che tutte le domeniche simo sugli spalti. Quest'anno non ci dava una lira nessuno. Eravate gli scarti e invece guardate dove siamo. Questa gente qui non vi ha mai abbandonato anche quando all'inizio le cose andavano male. Voi non siete gli scarti di nessuno, la Fiorentina non è lo scarto di nessuno. Nessuno che indossa quei colori lì sarà mai uno scarto e allora dimostratelo con coraggio e orgoglio domani. Noi saremo sempre al vostro fianco, non è uno slogan è la verità. Tutti insieme domani con il Napoli e tutto il girone di ritorno. Tutti insieme andremo a toglierci delle soddisfazioni". Al termine del discorso la Curva Fiesole ha intonato il coro "Forza Ragazzi" con il lancio di fuochi d'artificio. Queste le immagini raccolte da FirenzeViola.it: