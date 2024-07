AMRABAT COME CHIAVE PER ACCENDERE IL MERCATO: TRE POSSIBILI STRADE

FirenzeViola.it

Aveva lasciato il Viola Park nove mesi fa passando dalla 'porta sul retro', in punta di piedi e con lo sguardo basso, tra l'indifferenza generale. Varcherà con molte probabilità lo stesso ingresso del nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli circondato dallo stesso clima: Sofyan Amrabat torna a Firenze come uno studente rimasto frastornato da un erasmus troppo lungo. L'aria della Premier l'ha sedotto e poi abbandonato, il suo faccione è finito sui tabloid inglesi come simbolo del fallimento tecnico del Manchester United di ten Hag, poi in coda all'esperienza Oltremanica c'è stato anche il tempo per un assaggio di redenzione, con la Fa Cup conquistata da protagonista.

L'Amrabat che torna a Firenze è un po' meno sicuro di sé rispetto a quello che salutava tutti in fretta e furia per andare 'nel calcio che conta'. E adesso la società si ritrova un calciatore da rivitalizzare o rivendere. Delle due strade una, anche se la seconda porta a un'ulteriore biforcazione. Già il fatto che ci possa essere un dubbio su cosa fare del calciatore indica come il rapporto con la Fiorentina, che un anno fa sembrava corroso si potrebbe ricomporre. Benedetta lontananza, ma non solo: a Firenze è cambiato molto durante il soggiorno del marocchino a Manchester, a cominciare dalla guida tecnica ma non solo. C'è anche un assetto diverso a livello dirigenziale, facce nuove con cui provare a ripartire da capo e seppellire bizze, ricatti e musoni bambineschi sfoderati nell'ultima parte in viola. A Firenze ci sarà soprattutto una situazione emergenziale a livello di centrocampisti: per questo il 'riciclo' di un Amrabat rientrato più umile dopo la doccia d'umiltà in terra d'Albione potrebbe non essere utopia (lo paventava lo stesso Pradé nella conferenza stampa di inizio giugno).

La strada più percorribile rimane comunque la cessione. Almeno per il primo periodo, Amrabat vorrà non disfare le valigie: perché il calciatore spera sempre che il telefono squilli, che arrivi una chiamata dal prefisso inglese e che qualcuno in Premier (il sogno è il ritorno allo United) si ricordi ancora di lui. Altrimenti c'è l'ipotesi Turchia e la prospettiva di diventare pedina di scambio utile per la Fiorentina: il forcing su Zaniolo continua e l'inserimento del marocchino come moneta di scambio è una mossa che Pradè e i suoi stanno studiando per abbassare di qualche milione la richiesta del Galatasaray. United o Turchia ad oggi: in ogni caso, -vuoi per una cessione in Premier, vuoi per rappresentare il click all'operazione-Zaniolo - Amrabat - che nel frattempo si gode le vacanze in Tanzania - sarà una risorsa importante per il mercato. E non è detto che, in caso di improvvisa folgorazione con Palladino, non possa esserlo anche in mezzo al campo per una nuova Fiorentina. Che riparte dopo aver accartocciato le pagine degli ultimi anni. E quindi signori, alla fine della favola, er giri astrusi del mercato, il luglio viola sarà condizionato da Sofyan Amrabat.