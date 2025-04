FirenzeViola Adli, voglia di un finale da protagonista per prendersi la Fiorentina del presente e del futuro

E' un finale di stagione in cui la Fiorentina si gioca tutto. E anche tanti calciatori si 'giocano' la permanenza a Firenze. Tra questi c'è sicuramente Yacine Adli che è arrivato in viola l'estate scorsa dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni. L'infortunio riportato a febbraio lo ha condizionato e tenuto fermo per oltre un mese ma adesso è pronto a giocarsi le sue carte fino in fondo. Del resto nella prima parte del campionato è stato un titolarissimo, riuscendo a segnare tre gol in campionato e a fornire quattro assist. Anche domani in Conference potrebbe essere di nuovo titolare come è accaduto la settimana scorsa in Slovenia dove - è vero - non ha brillato, ma era in effetti al rientro dal primo minuto dopo più di due mesi, esattamente dalla gara vinta il 26 gennaio contro la Lazio all'Olimpico dove segnò anche uno dei due gol della Fiorentina prima di essere espulso mentre rientrava in panchina dopo la sostituzione.

Spingere per restare - Per lui quella di domani sarà un'altra bella occasione per guadagnarsi ulteriore stima e per iniziare a provare a convincere tutti in questo finale di stagione che vale la pena riscattarlo. La considerazione del club c'è sempre stata e se è vero che a centrocampo per il prossimo anno l'idea è di quella di effetturare almeno un altro innesto di grande qualità, l'impressione è che Adli possa comunque far parte del gruppo. Non solo per i gol che comunque in 23 gare di campionato non sono stati finora pochi (tre appunto) ma anche perché, quando è in condizione, sa verticalizzare e trovare lo spunto vincente. E poi ha confermato - anche con le recente festa organizzata a casa sua dopo pochi giorni dalla fine del Ramadan - di essere uomo-squadra, molto bravo nel cementare l'unione tra i calciatori. Certo, poi occorrerà vedere la compatibilità tattica con il resto dei centrocampisti viola ma al di là di un riscatto non basso la Fiorentina rifletterà attentamente prima di prendere una decisione.

Record di gol - In questo finale di stagione Adli può anche darsi un altro obiettivo, quello del maggior numero di reti realizzate in un campionato. In Italia ha già battuto il suo primato perché al Milan in trenta presenze in due stagioni aveva realizzato un solo gol, ma andando a ritroso in Ligue aveva segnato tre gol nel Bordeaux nel 2019-20. Serve almeno una rete - meglio se decisiva - per il suo personale record. Un modo per aiutare la Fiorentina nella corsa verso l'Europa. Un traguardo da festeggiare anche con uno dei suoi piatti preferiti, le linguine al pesto di pistacchio e gamberi.