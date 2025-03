FirenzeViola Adli-Fiorentina, riscatto in bilico. Ipotesi scambio con Sottil, ne vale la pena?

vedi letture

Il presente di Yacine Adli è in questo momento nebuloso così come lo è il futuro. Il centrocampista arrivato la scorsa estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto sta vivendo una fase di assestamento nella stagione che lo ha definitivamente lanciato in Serie A. Nei due anni in rossonero aveva fatto vedere raramente il talento che aveva portato il club di Milano ad investire su di lui nel 2022 dal Bordeaux, ad inizio stagione invece era riuscito a diventare uno dei pilastri del centrocampo di Palladino. Un'importanza che alla fine il franco-algerino ha pagato subendo un infortunio problematico alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi più di un mese. Ora Adli è abile e arruolabile, ma dopo l'arrivo di Fagioli e con il nuovo modulo rischia di non essere più il titolare di questa Fiorentina.

I numeri in stagione di Adli

Adli ha giocato fin qui 26 partite in stagione tra Serie A e Conference League, la maggior parte delle quali concentrate nella fine del 2024. L'ultimo match giocato per intero risale al 19 gennaio contro il Torino, l'unico insieme a Monza, per il resto in campionato siamo praticamente a un minuto giocato negli ultimi due mesi, quello nel finale della partita contro la Juventus. Chiaro che il bello per Adli e per la Fiorentina arriva ora, ma già dall'Atalanta bisognerà capire che ruolo gli vorrà riservare Palladino nel nuovo centrocampo a tre.

Il riscatto è in bilico: scambio con Sottil?

In vista della prossima estate la Fiorentina sta riflettendo sulla decisione da prendere: riscattare il classe 2000 per gli oltre 10 milioni di euro stabiliti in estate oppure lasciarlo tornare al Milan, club al quale il giocatore è molto legato. La carta decisiva potrebbe essere Riccardo Sottil, prestato proprio ai rossoneri l'ultimo giorno di mercato invernale per una cifra molto simile a quella pattuita per Adli: le società hanno già intavolato un discorso di un possibile scambio a titolo definitivo, l'ipotesi però non è affatto facile perché sono molti gli incastri che dovrebbero andare al loro posto. Tutto rimandato a qualche settimana dunque, quando la Fiorentina dovrà prendere tante decisioni importanti sui prestiti. Una di queste, sarà anche sul pittore Yacine Adli.