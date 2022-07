6 A 4. LA SFIDA A DISTANZA CHE PUÒ FAR DIVERTIRE FIRENZE

Due partitelle che ieri hanno messo in mostra una Fiorentina decisamente più in palla rispetto a quanto visto nella prima uscita contro il Real Vicenza. I giocatori di Vincenzo Italiano hanno risposto al meglio alla richiesta del mister di essere più cattivi davanti alla porta e nei 90 minuti complessivi hanno messo a segno 13 gol contro due formazioni non proprio irresistibili ma comunque di Eccellenza. Uno score decisamente più soddisfacente rispetto ai "soli" sette gol visti nella prima uscita stagionale.

A prendersi i riflettori stavolta è stato Arthur Cabral, un po' appannato contro il Real Vicenza e invece in grande spolvero contro l'Olginatese: per il brasiliano - protagonista in allenamento di gol spettacolari che srappano spesso applausi - è stata l'occasione anche per rispondere a distanza alla freddezza sotto porta mostrata dal compagno di reparto Luka Jovic, anche lui a segno ieri ma con una doppietta.

Il poker del brasiliano ha fatto dunque salire lo score 6-4 per Jovic in queste prime due uscite, in una sfida a distanza che può divertire e stimolare i diretti interessati e soprattutto Italiano, che visti i numerosi impegni in vista avrà bisogno di tenere entrambi sulla corda. Oltre che i tifosi, pronti a discutere su chi debba giocare già dalla prima uscita ufficiale il 14 agosto prossimo contro la Cremonese.

Il dubbio era se la presenza di Jovic potesse oscurare o motivare Arthur Cabral: dalle prime impressioni sembra vada barrata la seconda opzione. Il brasiliano ha risposto alla grande alle prime incertezze, in attesa di sfide decisamente più impegnative.