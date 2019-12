ZAZA, Lite con Mazzarri. Coi viola possibile dal 1' ma...

Tuttosport racconta il retroscena legato alla lite che sta prendendo forma in casa Torino in questi giorni, tra l'allenatore Walter Mazzarri e l'attaccante granata Simone Zaza. Quest'ultimo, nel corso di un allenamento pre-Inter,ha abbandonato la sessione ingigantendo un dolore che gli avrebbe comunque consentito di proseguire. Il sabato prima, per entrare al posto di Belotti, aveva fatto perdere alcuni minuti perché sprovvisto di maglietta termica, e i suoi avevano subito gol. Contro la Fiorentina, si legge, potrebbe anche essere schierato da titolare ma il suo destino futuro, ormai, pare segnato. Un'idea sarebbe provare ad imbastire la trattativa per un suo ritorno al Sassuolo, provando ad ottenere in cambio l'attaccante Ciccio Caputo.