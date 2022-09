VIGIANI, E pensare che volevo cambiare Barrow

Luca Vigiani, tecnico ad interim del Bologna, ha parlato così a DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Musa (Barrow, ndr) sembrava un po' soffrire l'attacco in profondità che stavamo richiedendo e stavo pensando di cambiarlo. Poi è partito forte e ha fatto gol andando bene in pressione. Andata bene così, siamo stati fortunati anche sul cambio".

Cosa è stato difficile in questi giorni?

"I ragazzi sono stati subito grandi e partecipativi e questo mi ha aiutato molto. Abbiamo cercato di lavorare su tutti i punti ma questa partecipazione ha aiutato un po' tutto l'ambiente a compattarsi per poi tirare fuori una prestazione di questo genere, sfociata in una vittoria".

Le condizioni di Arnautovic?

"È un po' presto, verrà valutato dallo staff medico e nei prossimi giorni capiremo meglio".

Parlato con Thiago Motta?

"Non ho avuto ancora modo, se ci sarà possibilità lo faremo".