VIDEO, L'RFS è arrivato a Pisa. E un tifoso...

L'RFS Riga si prepara alla partita domani contro la Fiorentina per l'esordio nei gironi di Conference League e la squadra guidata dall'allenatore Morostz, che stasera parlerà in conferenza stampa, è sbarcata a Pisa nel primo pomeriggio. Lo mostrano sui social una serie di video pubblicati dal club lettone, in uno dei quali si sente distintamente qualcuno presente allo sbarco urlare: "Domani tiferemo per voi. Viola m***a". Un video che non piacerà particolarmente ai tifosi della Fiorentina, eccolo: