VELOSO, Oggi dimostrato il nostro valore. Amrabat...

A margine del pari raccolto sul campo della Fiorentina, il centrocampista dell'Hellas Verona Miguel Veloso ha parlato ai microfoni del canale ufficiale gialloblù. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Oggi c'è stata una grande risposta dopo la Sampdoria.

"È stato un ottimo segnale dopo la gara contro la Sampdoria, nella quale secondo me non siamo stati noi, perché ci è mancata la fame. Oggi abbiamo dimostrato il nostro valore contro una squadra come la Fiorentina: sapevamo fosse difficile, visti i molti infortuni, ma la nostra forza è sempre stata questa".

Che effetto le ha fatto ritrovare Amrabat?

"È bello poter competere coi migliori. Sofyan ha fatto una grandissima stagione con noi l'anno scorso. Voglio il meglio per lui, ma quando gioca contro di noi non c'è molto da fare, perché voglio competere e voglio che la mia squadra sia quella che si è vista oggi, con carattere e voglia di vincere".

Venti punti dopo tredici partite se li aspettava?

"Per come ci alleniamo e per come prepariamo le partite ci ho sempre creduto, ho sempre creduto nei miei compagni. Per quello che vedo quotidianamente tutto è possibile nella vita, e solo così potremo raggiungere il più presto possibile il nostro obiettivo, che è la salvezza".