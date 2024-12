UDINESE, Nani: "Mercato? Per gennaio siamo a posto"

FirenzeViola.it

Il Group Technical Director dell'Udinese, Gian Luca Nani, ha parlato a margine del brindisi di Natale organizzato con la stampa facendo un punto sulla stagione e sui prossimi movimenti di mercato dei bianconeri a gennaio. Questo quanto raccolto da TuttoUdinese.it:

Che aggettivo vuole per il 2025?

"Meraviglioso, per tutti dai tifosi fino all'Udinese. Veniamo da una stagione tormentata e difficile. Dobbiamo tenerla presente e arrivare presto all'obiettivo della salvezza. Una volta raggiunta poi ovviamente si potrà guardare avanti e toglierci qualche soddisfazione. Proviamo ad arrivarci il prima possibile".

Per il mercato di gennaio in difesa basta l'arrivo di Solet?

"Numericamente siamo in tanti, il mercato è aperto tutto l'anno. Siamo attenti, poi a volte è determinato dai risultati, dagli infortuni e dal modulo. Siamo in una fase in cui stiamo provando diverse soluzioni e abbiamo tempo per analizzare. Ma ad occhio dovremo essere a posto".