UDINESE, Comunicato: 7 calciatori positivi al Covid

News non rassicuranti da casa Udinese: con un comunicato di pochi minuti fa pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società friulana annuncia di aver riscontrato 9 positività al Covid-19, una notizia che arriva a poco più di 48 ore dalla sfida con la Fiorentina, match che (se confermato) il tecnico dei bianconeri Gabriele Cioffi dovrà affrontare con moltissime defezioni. Ecco il comunicato:

"Udinese Calcio comunica che, in seguito agli screening specifici cui regolarmente si sottopongono tutti i componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati 9 casi di positività al Covid-19 (7 calciatori e 2 membri dello staff). Il Club ha immediatamente attivato tutte le procedure in osservanza delle vigenti norme e protocolli ed ha informato le autorità sanitarie competenti con cui è costantemente in contatto".