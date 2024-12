UDINESE, Buone notizie per Runjaic: Lovric a disposizione

FirenzeViola.it

Sandi Lovric contro la Fiorentina ci sarà. Come riporta il Messaggero Veneto, gli esami effettuati sul flessore della coscia destra, che lo aveva costretto a uscire al 31’ del primo tempo contro il Napoli, hanno escluso lesioni gravi. Lo sloveno, dopo un controllo tempestivo a bordo campo con lo staff medico, aveva lasciato il terreno di gioco per precauzione, ma il recupero è stato più rapido del previsto. Meno fortunati sono Oier Zarraga e Keinan Davis, entrambi alle prese con lesioni muscolari di basso grado rispettivamente all’adduttore e al soleo della gamba destra. Per loro il rientro è previsto non prima del nuovo anno, così come per Maduka Okoye, che dovrà affrontare un lungo stop di circa due mesi e mezzo dopo l’operazione al polso.

Possibile rientro anticipato per Martin Payero, fermato da un’elongazione al collaterale mediale del ginocchio destro e comunque . Il centrocampista argentino sta lavorando per essere a disposizione in vista del match contro il Torino, in programma il 29 dicembre. Nel frattempo, Lovric si conferma una pedina importante per i friulani, pronti a ritrovarlo già nel prossimo impegno di campionato.