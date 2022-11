TWENTE, Chiede riduzione multa ma la Uefa dice no

In occasione di Twente-Fiorentina, giocata il 25 agosto, la squadra olandese era stata multata per una cifra di 55.000 euro, mentre il club viola di 10.000. Gli olandesi nelle scorse settimane avevano chiesto una riduzione della multa, ma sul proprio sito si legge questo: "Qualche settimana fa il Twente ha scritto all'Uefa chiedendo spiegazioni sui rigori inflitti per episodi legati alla partita casalinga contro la Fiorentina. Il Twente è stato multato di 55.000 euro, mentre la Fiorentina è stata multata di 10.000 euro. In risposta, la UEFA ci ha informato che manterrà la sua posizione e non rivedrà i rigori", ha dichiarato Paul van der Kraan.