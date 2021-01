TORO, Nicola aspetta Sanabria e rilancia Belotti-Zaza

Il Torino di Nicola questa sera si schiererà a specchio con la Fiorentina, ed in attacco sarà confermato quel tandem offensivo composto da Belotti e Zaza - in attesa del volto nuovo Sanabria - che ha contribuito a portare alla causa granata almeno un punto nella scorsa sfida col Benevento. Le due giovani rivelazioni Buogniorno e Singo in campo dal 1', in mezzo atteso da titolare anche Linetty che in passato è stato accostato anche ai viola, in quello che sarà a tutti gli effetti un 3-5-2.