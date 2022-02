TOLJAN, Resta out coi viola. Ora Muldur o Tressoldi

Jeremy Toljan non sarà in campo sabato sera al Mapei Stadium per la partita tra Sassuolo e Fiorentina. Come riporta SassuoloNews, il terzino destro, assente già da un paio di settimane non recupererà in tempo per la gara di Serie A contro i viola, in programma il 26 febbraio alle ore 20.45. Dunque Dionisi avrà in mano due soluzioni: dare fiducia a Mert Muldur o dare una chance a Ruan Tressoldi sulla corsia destra, come accaduto in Coppa con la Juventus, ma dovrebbe prevalere la prima opzione.