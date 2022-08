SZCZESNY, Infortunio all'aduttore: Firenze a rischio

Altre brutte notizie per la Juventus, che perde Wojciech Szczesny per un mesetto. Il polacco è dunque a rischio anche per la partita di Firenze di inizio settembre, di seguito la nota ufficiale:

"Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica".