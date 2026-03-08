Suzuki o Corvi? L'ex Nicolussi in mezzo al campo: il probabile undici di Cuesta

Per il Parma che scenderà in campo oggi al Franchi resta un dubbio essenziale, ed è in porta. Ne dà conto il Corriere dello Sport-Stadio, ribadendo la situazione attuale: Suzuki è rientrato dopo l'operazione alla mano e tre mesi di inattività ma Corvi lo ha rimpiazzato alla grande. Quindi chi giocherà? «La decisione l'ho già presa ma non ve la anticipo: l'infortunio di Suzuki è importante, deve fare il suo percorso di riabilitazione al meglio. Noi abbiamo altri due portieri che sono stati ad alto livello e ora siamo fortunati di avere tre portieri, poi sarò io a scegliere chi giocherà di partita in partita», la riposta di Carlos Cuesta ieri in conferenza stampa.

Quanto al resto della formazione ducale, Ndyaie sta recuperando e andrà in panchina ma non può ancora giocare e allora il tecnico spagnolo, visto che manca anche lo squalificato Valenti, potrebbe tornare alla difesa a quattro. Ha però convocato due difensori della Primavera, Mena e Conde, e questo potrebbe far pensare a una conferma dei tre centrali magari col debutto dal 1' di Carboni e i ragazzi pronti poi a dare una mano a gara in corso. Al posto di Bernabè probabilmente giocherà dall'inizio l'ex Nicolussi Caviglia, con Keita e uno tra Ordonez e Sorensen ai suoi fianchi.