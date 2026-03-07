Lecce, Di Francesco: "Quella di domani una gara importantissima"

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese: “Sicuramente è una partita molto sentita, dalla squadra e dall'ambiente. Fa parte del gioco, il calcio ad alti livelli è questo, sale la tensione e bisogna saperla gestire bene. Ci vuole equilibrio nel preparare questa gara, è una gara importantissima prima delle prossime dieci. La potremmo definire tra quelle più importanti dell'ultimo periodo".

Come sta la squadra?

"Ho dubbi in mezzo al campo, per il resto la squadra è già definita. Gandelman oggi è allenato un po' con il resto del gruppo. Coulibaly ha qualche problemino. Nel mezzo devo scegliere la soluzione migliore per impattare al meglio questa gara".