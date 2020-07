STICCHI DAMIANI, Con i viola ce la faremo insieme

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RIBERY STA MEGLIO: CON IL LECCE CI SARÀ Arrivano novità importanti per quanto riguarda lo stato fisico di Franck Ribery. Il francese, infatti, aveva avuto qualche problemino fisico durante la partita contro l’Hellas Verona e proprio per questo mister Iachini aveva deciso di sostituirlo. Secondo quanto... Arrivano novità importanti per quanto riguarda lo stato fisico di Franck Ribery. Il francese, infatti, aveva avuto qualche problemino fisico durante la partita contro l’Hellas Verona e proprio per questo mister Iachini aveva deciso di sostituirlo. Secondo quanto... NOTIZIE DI FV G.SPORT., PULGAR E IGOR IN DIFFIDA: ORA SONO 6 VIOLA Nessun giocatore squalificato per la Fiorentina ma altri due giocatori entrano in diffida dopo le ammonizioni nel corso della partita di ieri: si tratta di Pulgar ed Igor che si uniscono a Castrovilli, Venuti, Lirola e Vlahovic mentre con il Lecce rientrerà... Nessun giocatore squalificato per la Fiorentina ma altri due giocatori entrano in diffida dopo le ammonizioni nel corso della partita di ieri: si tratta di Pulgar ed Igor che si uniscono a Castrovilli, Venuti, Lirola e Vlahovic mentre con il Lecce rientrerà... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 13 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi