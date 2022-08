STEVANOVIC (CUKARICKI), Sogno di sfidare i viola

Miladin Stevanovic, terzino del Čukarički, ha parlato del confronto contro il Twente e della prospettiva di poter sfidare, in caso di passaggio del turno contro gli olandesi, la Fiorentina. Queste le sue parole rilasciate ai media locali in merito alla squadra viola: “Anche il Čukarički ha le sue qualità. La cosa più importante è credere in quello che stiamo facendo, che possiamo fare i conti con le squadre provenienti dal campionato olandese. Il Twente è sicuramente il duello più attraente che Čukarički abbia avuto finora in Europa, e se riusciamo a fare una sorpresa, la migliore ricompensa possibile per tutti noi sarebbe un doppio match contro la Fiorentina. Vogliamo giocare bene e restare in Europa il più a lungo possibile. Questa sarà un’opportunità per il club di progredire, prima di ogni stagione l’obiettivo è spingere il limite più in alto. L'eventuale passaggio ai playoff e i due potenziali incontri con la Fiorentina sarebbero una grande cosa per tutti noi”.