SPECCHIA, Benevento in salute: ora sulla salvezza...

L'ex storico tecnico del Benevento Paolo Specchia ha analizzato sulle colonne de Il Roma il pareggio della squadra di Inzaghi (prossima avversaria della Fiorentina in campionato) contro lo Spezia. Ecco le sue parole: “Il pareggio ha dimostrato che il Benevento resta una squadra in buona salute, può ambire con credibilità e speranza alla salvezza. Inizialmente sembrava che potesse esorcizzare questo rischio con delle ottime prestazioni, ma il campionato dimostra che i valori alla lunga vengono fuori. I giallorossi hanno perso un po’ di certezze, venendo meno in quelle dimostrazioni di forza che gli avevano permesso di arrivare a metà classifica e affermandosi tra le sorprese più belle della serie A. Lo sono ancora perché per una matricola non è affatto semplice conquistare ventisei punti a questo punto della stagione. Una possibile sconfitta a La Spezia, unita al calo delle ultime partite, avrebbe potuto rappresentare un pesante rischio. La partita giocata contro i bianconeri non sentenzia una salvezza sicura, ma dimostra ancora una volta che hanno tutte le carte in regola per mantenere la categoria. Quanto accaduto tra Insigne e Schiattarella può capitare. Il Benevento ha comunque dimostrato di saper fare a meno di due pedine di un certo peso. La lotta salvezza sarà durissima. Forse solo il Crotone potrebbe essere quella che rischia di più per quanto visto fino a questo momento. Dal Parma in poi sono tutte incluse. Sarà molto difficile salvarsi, soprattutto perché quest’anno il campionato è molto equilibrato. Le presunte deboli cercano di fare punti contro tutti e questo ha reso più imprevedibile la lotta per non retrocedere”.