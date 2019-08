SPAL, Dissequestrato lo Stadio Mazza. Il Comune...

In mattinata è arrivata una buona notizia per la SPAL, con il dissequestro dello stadio Mazza. Per far tornare gli estensi a casa, però, servirà un passaggio ulteriore: la palla, spiega gazzetta.it, passa infatti il Comune, proprietario dell'impianto, a cui esso è stato quindi restituito. C'è, però, necessità di un intervento per rendere lo stadio conforme e sicuro nel lungo periodo; intervento demandato appunto al Comune, che dovrà sanare le non conformità dell'impianto e decidere se aprire lo stadio per le partite della squadra di Semplici.