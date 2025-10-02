Dagli inviati Sigma Olomouc, Janokta: "Dalla panchina si percepiva che la Fiorentina era nervosa"

Tomas Janotka, allenatore del Sigma Olomouc, ha parlato in conferenza stampa direttamente dall'Artemio Franchi nel post partita della sfida persa contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

Una valutazione sulla partita di stasera: "Credo che abbiamo fatto una buona gara con una difesa alta, abbiamo costretto la Fiorentina a fare errori. Peccato per le occasioni mancate. Il più grande pericolo per noi era Piccoli che giocava sul fuorigioco. Sono comunque molto contento della partita fatta a Firenze. Siamo stati anche pericolosi sulle situazioni a palla ferma. Dopo il gol subito siamo rimasti attivi fino alla fine, peccato per il risultato ma andiamo via con la testa alta".

Sulla possibilità di fare qualcosa in più a livello offensivo: "Bisogna dire che più che la vittoria per 2-0 il un pareggio, per noi è comunque un successo perché la Fiorentina era la squadra più forte. I ragazzi ce l'hanno messa tutta avendo alle volte anche una certa pericolosità sull'avversario".

Sui problemi fisici avuti dalla squadra tra ieri e oggi: "E' vero il nostro capitano ieri ha avuto la febbre ma oggi è stato meglio ed è riuscito a giocare".

La partita di stasera vi da la consapevolezza di poter passare il girone: "Sicuro, vogliamo passare, io ci vedo bene nel secondo terzo della classifica finale, il nostro obbiettivo è di passare il turno in primavera. Dipende tanto dai punti che prenderemo nelle prossime gare. Oggi è stata una buonissima esperienza".

Ha avuto la sensazione che la Fiorentina non fosse in un buon momento?: "Ho percepito sia io che i ragazzi che la Fiorentina non era al meglio, anche in panchina si percepiva e loro si sono innervositi grazie anche al nostro modo di giocare la palla. Oggi non hanno avuto vita facile".

Sulla scelta di formazione: "Ci siamo messi con un 5-4-1 dopo aver studito la Fiorentina e il suo 3-5-2, è stata una scelta di modulo precisa".