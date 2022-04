SEPE, Viola fortissimi. Ma noi crediamo alla salvezza

Il portiere della Salernitana Luigi Sepe ha parlato a DAZN prima della sfida di oggi: "Sappiamo che la Fiorentina è una squadra importantissima e lotta per l'Europa. Noi dovremo andare in campo dando il massimo e cercando di sfruttare ogni occasione che ci capiterà. La salvezza? Ci abbiamo sempre creduto, con gli ultimi risultati ancora di più. Giocare in questo stadio sarà ancora più bello".