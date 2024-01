SENSI, Non ci sarà a Firenze: ad un passo dal Leicester

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come scritto da TMW Stefano Sensi si avvicina sempre più al Leicester. Contrariamente a quanto era trapelato nelle scorse ore, viste le squalifiche di Barella e Calhanoglu per la sfida contro la Fiorentina di domenica sera, l'Inter non aspetterà la partita di Firenze e nelle prossime ore chiuderà la cessione del centrocampista alle Foxes. Quella di domani dovrebbe essere la giornata giusta per arrivare alla definitiva fumata bianca, con l'ex Sassuolo pronto a partire per l'Inghilterra per le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la società di Championship.