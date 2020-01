SEMPLICI, Dabo sta facendo le visite mediche. I viola...

Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Fiorentina: "Bisognerà avere una reazione e ridare un input di mentalità e desiderio di vincere diversa da quella vista in casa con il Verona. La Fiorentina è una squadra che è partita per altri obiettivi, ma non ci deve toccare. Bisogna avere la voglia di fare punti importanti per continuare il nostro percorso. Con il Verona abbiamo dato impressione di essere meno desiderosi di loro di fare la gara che volevamo fare. Cercheremo di ripetere una prestazione simile a quella di Torino. Abbiamo provato diverse soluzioni e valuteremo con lo staff quello che sarà lo schieramento più adatto".

Dabo è arrivato?

"Sta facendo le visite e sarà disponibile da lunedì".

Reca sarà a disposizione domani?

"Non sarà disponibile, ma verrà con noi a Firenze perché voglio farlo riavvicinare al campo e alla squadra. Tornerà a disposizione con l'Atalanta".

Pensa che Felipe potrà giocare l'intera partita?

"Me lo auguro. Si tratta di un giocatore importante per noi".

Quanto sarebbe importante riportare Bonifazi a Ferrara?

"Sapete tutta la stima dell'ambiente. Sarebbe un ritorno gradito, altre cose non le dico perché al momento non c'è questa probabilità. Parlare di un giocatore che non c'è mi sembra inopportuno. Se poi ci sarà una probabilità, vedremo".