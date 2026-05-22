Gosens: "Firenze per me è casa, qui sto bene. Non ho voglia di andare via"

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Robin Gosens ha parlato a Dazn nel post partita della sfida tra Fiorentina e Atalanta. Queste le sue parole: "Vanoli ci ha preso in una situazione complicata e ci ha compattato, grande merito suo. Il girone di ritorno è stato impattante per punti fatti e non era così scontato. Il periodo dicembre-gennaio è stato buio. Siamo usciti come famiglia. Ci siamo salvati con qualche giornata di anticipo grazie anche al mister. Christensen? È un grande uomo, ha portato sorriso e leggerezza, oggi si meritava di fare bene. Si è sempre fatto trovare pronto".

Sul futuro: "Per me è stato un onore avere la fascia entrando con i miei figli in campo. Io mi vedo qui e sto bene, la Fiorentina mi ha dato una casa dopo un anno difficile a Berlino. Non ho tanta voglia di muovermi da qui posso ancora dare qualcosa a questo ambiente, do tutto per mettermi a disposizione".