SASSUOLO, Domani riposo: testa ai viola da giovedì

Questo il report emesso dal Sassuolo tramite il suo sito ufficiale e relativo alla sessione di allenamento odierna della squadra neroverde, che ieri ha chiuso la 30a giornata di campionato battendo 1-0 il Benevento e che sabato alle 18 affronterà la Fiorentina:

"Allenamento pomeridiano al Mapei Football Center quest’oggi per il Sassuolo Calcio: seduta defaticante per i calciatori scesi in campo a Benevento, il resto del gruppo ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto. Domani mister De Zerbi ha concesso un giorno di riposo alla squadra, la ripresa della preparazione è fissata per giovedì pomeriggio a porte chiuse".