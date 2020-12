SASSUOLO, Con mister De Zerbi è un anno magico

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione contro il Sassuolo la Fiorentina giocherà per l’orgoglio, ma soprattutto per evitare il tracollo, consapevoli che la montagna da scalare, stavolta, è davvero alta. Basta guardare i numeri, che raccontano di due realtà agli antipodi. Da una parte c’è il Sassuolo, 22 punti in classifica, due meno dell’Inter seconda, 21 gol fatti e solo 12 quelli subiti. Dall’altra c’è la Fiorentina, a 3 lunghezze dall’inferno e con una vittoria che in campionato manca dal 25 ottobre scorso: peggio non era stato fatto nemmeno nel 2001/02, l’anno della retrocessione prima del fallimento. La squadra di De Zerbi, in trasferta, fin qui, ha vestito i panni della corazzata pesante: la media messa insieme lontana dal Mapei racconta di 2,6 punti a partita, dietro solo al Milan che viaggia con percorso netto con 5 vittorie lontane da San Siro in altrettante partite.