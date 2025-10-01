Roma, rifinitura in vista del Lille: ancora out Dybala e Bailey
FirenzeViola.it
Domani sera la Roma affrronterà il Lille per la seconda giornata del maxi girone di Europa League contro il Lille. La notizia che interessa ai viola, in vista della sfida di domenica pomeriggio, è che sono ancora assenti Bailey e Dybala. L'argentino è assente dalla sfida contro il Torino del 14 settembre quando è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio. La diagnosi parlava di una lesione di basso grado alla coscia e i tempi di recupero stimati parlano di un possibile rientro dopo la prossima sosta per le Nazionali. Dybala però sta lavorando duramente per provare a tornare in forma anche per la gara di Firenze.
Pubblicità
Avversari
Beran: "Consapevoli della forza e della qualità della Fiorentina ma siamo pronti. Vasulin grande assenza"
Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?di Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 Da Pioli ai giocatori fino a dirigenza e proprietà: tutti sotto esame. Nella Fiorentina di oggi non funziona niente e le colpe sono da spartire tra tutte le parti in causa. Uscire da questa crisi profonda è un dovere, ma come?
3 Pioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
4 Lavori al Franchi: in arrivo le strutture per la nuova Fiesole. Giù le cancellate esterne per far spazio a travi e macchinari
Copertina
LivePioli: "Conference un obiettivo. Sohm non sta bene per una fascite plantare. Usciremo da questa situazione"
Angelo GiorgettiNumeri e calendario da paura, silenzio del club: chi gestisce la crisi? Chiarimento interno, poi parli uno dei leader. Pioli ottimista ma le facce dei giocatori dicono altro. E poi c’è il solito copione delle accuse mirate
Mario TeneraniPioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non va
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com