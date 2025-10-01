Roma, rifinitura in vista del Lille: ancora out Dybala e Bailey

Domani sera la Roma affrronterà il Lille per la seconda giornata del maxi girone di Europa League contro il Lille. La notizia che interessa ai viola, in vista della sfida di domenica pomeriggio, è che sono ancora assenti Bailey e Dybala. L'argentino è assente dalla sfida contro il Torino del 14 settembre quando è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio. La diagnosi parlava di una lesione di basso grado alla coscia e i tempi di recupero stimati parlano di un possibile rientro dopo la prossima sosta per le Nazionali. Dybala però sta lavorando duramente per provare a tornare in forma anche per la gara di Firenze.