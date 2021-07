ROMA, Problemi per Villar: lascia il Portogallo

Gonzalo Villar ha dovuto lasciare il ritiro in Portogallo della Roma. Il centrocampista è reduce da un trauma distorsivo di primo grado al ginocchio sinistro che lo costringerà ad abbandonare la squadra di Mourinho, in questi giorni in Portogallo per la seconda parte di preparazione estiva. Villar, dunque, non farà parte dell'amichevole di domani contro il Siviglia, ma sarà costretto direttamente a tornare nelle prossime ore a Roma.