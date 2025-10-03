Roma, Dybala in gruppo: l'argentino di nuovo a disposizione di Gasperini

Roma, Dybala in gruppo: l'argentino di nuovo a disposizione di Gasperini FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:36Avversari
di Redazione FV

Paulo Dybala rientra in gruppo. Come riporta Il Tempo, l'attaccante argentino è di nuovo a disposizione di Gian Piero Gasprini. La Joya dalla scorsa settimana aveva iniziato un lavoro individuale in campo, mercoledì si è invece sottoposto ad una risonanza di controllo, con i medici che hanno dato l'ok al rientro dopo la lesione. Sarà quindi arruolabile per la gara di domenica contro la Fiorentina.