ROMA, De Rossi in pole in caso di addio di Juric

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma continua il momento difficile: a quattro giorni dal match contro la Fiorentina e alla vigilia dell'impegno di Europa League contro la Dinamo Kiev, il Messaggero fa il punto sulla questione allenatore: queste due sfide saranno decisive per Ivan Juric. Nonostante la società faccia trapelare come il tecnico non sia in discussione, l'ex Torino si gioca tutto tra domani e domenica.

Il quotidiano sottolinea però come anche la squadra stia mostrando alcune fragilità. I risultati di Juric finora non sono disastrosi, ma nemmeno esaltanti: due vittorie (Udinese e Venezia), due pari (Monza e Bilbao) e due sconfitte (Inter ed Elfsborg). Tuttavia, aldilà dei risultati, ciò che non decolla è proprio il gioco: il gruppo è fragile, segna poco ed è incompleto in alcuni reparti. Tutto ciò, scrive Il Messaggero, potrebbe alla fine tradursi in un ritorno di De Rossi. L'ex tecnico, che nel frattempo ha cambiato agente passando tra le fila di Falì Ramadani, non è stato ancora contattato ma il suo contratto fino al 2027 lascia aperta questa possibilità.