REIJNDERS, Vogliamo ripartire e vincere contro i viola

Al termine della partita di Champions League di ieri sera tra Bayer Leverkusen e Milan, vinta 1-0 dai Campioni di Germania, il centrocampista rossonero Tijani Reijnders ha parlato ai microfoni di Milan Tv per commentare la sconfitta e in vista della prossima gara di campionato che vedrà il Milan sfidare la Fiorentina al Franchi: "Penso che dobbiamo giocare come abbiamo finito questa partita, scendere in campo proponendo un bel calcio. Ovviamente dobbiamo segnare e continuare ad avere fiducia nella squadra e nel modo in cui giochiamo. Solo così andrà tutto bene. Ovvio siamo il Milan e vogliamo vincere tutte le partite, compresa quella contro la Fiorentina".