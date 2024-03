REFAELOV, Seguivo Batistuta. Affrontare i viola è il massimo

Fonte: Dall'inviato a Budapest

Lior Refaelov, uno dei giocatori più rappresentativi del Maccabi Haifa, ha parlato così della sfida di domani contro la Fiorentina in Conference League:

È una delle partite più importanti della sua carriera, come si preparerà?

"Dopo la partita contro il Gent, siamo contenti di giocare contro una squadra della Serie A. Per noi è il massimo. Faremo di tutto per dare il massimo".

10 anni fa pensava di raggiungere questo livello e di giocare questo tipo di partite?

"Sono contentissimo di continuare a giocare anche il prossimo anno, grazie per la fiducia ai dirigenti. Sono contentissimo di giocare contro la Fiorentina, conosco dei giocatori del passato come Batistuta. Speravo di poter incontrare Kouame prima della partita, magari lo faremo al ritorno".

Lei è tra i migliori giocatori di Israele perché il campionato è scarso o perché è veramente forte?

"Il nostro campionato non è così scarso, ci sono squadre forti anche in Israele. Speriamo di vincere il campionato, lavoriamo duro per questo obiettivo".