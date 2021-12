QUI VERONA, A centrocampo si scalda Tameze

Come riportato da Hellasnews, in vista della gara di domani sera per l'Hellas Verona mancano tre titolari, Dawidowicz, Günter e Ceccherini, manca pure una riserva importante come Magnani. Toccherà a Sutalo, Casale, Çetin contrastare il re dei bomber di A, Vlahovic. A centrocampo Tudor dovrebbe aver letto, sentito, ricevuto il messaggio da tutta Verona che Tameze non può star seduto in panchina. E se non l’ha percepito, dovrebbe aver guardato tutte le partite dei gialloblù dove il centrocampista franco-camerunese non ha mai fallito, anzi, è sempre risultato tra i migliori in campo. In attacco non si è ben capito se il problema è la schiena di Barak o qualche telefonata di troppo proveniente dall’Inghilterra. Fatto sta che il ceco non gioca e probabilmente non giocherà nemmeno con la Fiorentina, con Bessa stavolta favorito a sostituirlo.