Qui Udinese, le probabili scelte di Runjaic: salgono le quote di Davis dal 1'

Su TuttoUdinese.it è possibile leggere un punto sul momento dell'Udinese e sulla probabile formazione dei friulani in vista della sfida di domani contro la Fiorentina, in programma al Bluenergy Stadium alle 20:45. Kosta Runjaic perde Solet, ma può contare sul rientro tra i convocati di Davis e Kamara. Non dovrebbe cambiare il modulo, che dovrebbe restare il 3-5-2 proposto anche al Dall'Ara. Davanti a Okoye, il terzetto sarà confermato con Kristensen-Kabasele-Bertola. Karlstrom confermato in cabina di regia, con Atta al suo fianco a sinistra. A destra invece c'è un ballottaggio a tre aperto tra Ekkelenkamp, Piotrowski e Miller con il numero 32 leggermente in vantaggio sui suoi colleghi di reparto.

Sulle corsie esterne spazio a Ehizibue e Zemura, il migliore dei friulani nella sconfitta con il Bologna. Davanti non si tocca Zaniolo, mentre al suo fianco salgono le quotazioni di Davis dall'inizio. L'attaccante inglese ha pochi allenamenti in gruppo nelle gambe ma le risposte che ha dato al tecnico al tecnico al Bruseschi sono più che positive. Ecco perché non è da escludere che Runjaic decida di schierarlo dall'inizio con una cinquantina di minuti di autonomia. In alternativa, in caso l'allenatore tedesco volesse utilizzarlo a gara in corso, spazio a Buksa.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.