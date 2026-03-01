Qui Udinese, il dubbio di Runjaic è Davis: la probabile contro la Fiorentina

Direttamente dalle pagine di TMW, spazio alla probabile formazione che schiererà l'Udinese domani sera contro la Fiorentina. Il dubbio principale riguarda la presenza di Davis o meno in panchina, anche se è quasi impossibile pensare all’inglese titolare dopo un mese da infortunato. Mister Runjaic perde anche Solet per un problema muscolare. Lo schieramento di base può essere il 3-5-2 con Okoye in porta. Davanti a lui Bertola, Kabasele e Kristensen. Sulle fasce Ehizibue e Zemura, con al centro Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp. Davanti la coppia d’attacco può essere formata di nuovo da Zaniolo e Buksa.