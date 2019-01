QUI ROMA, Le probabili scelte di DiFra: è 4-2-3-1

Tre giorni dopo il deludente pareggio contro l'Atalanta, torna in campo della Roma di Eusebio Di Francesco per affrontare la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia, gara in programma domani alle 18:15. Solito 4-2-3-1 per i giallorossi con Olsen tra i pali, difesa composta da Florenzi a destra, Manolas e Fazio come coppia centrale e Kolarov sulla sinistra. In mediana agirà la coppia Nzonzi-Cristante, mentre sulla trequarti confermato ancora come esterno destro d'attacco Zaniolo, con Pastore al centro ed El Shaarawy a sinistra. Come centravanti dovrebbe essere scelto Schick, in forte ballottaggio con Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Zaniolo, Pastore, El Shaarawy; Schick.