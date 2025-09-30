Qui Roma, Dybala brucia le tappe e punta a rientrare contro la Fiorentina

vedi letture

Paulo Dybala, dopo la lesione di basso grado alla coscia sinistra rimediata contro il Torino, vede sempre più vicino il rientro in campo. Secondo quanto riportato da Il Romanista l'infortunio per l'argentino è ormai alle spalle, con gli ultimi controlli che hanno dato il via libera al lavoro sul campo e con l'ex Juventus che ripreso a correre verso il rientro. Da circa una settimana la Joya ha lasciato le terapie per tornare a respirare l’erba di Trigoria e ieri si è allenato con una doppia seduta iniziata al mattino con un lavoro individuale mentre i compagni smaltivano le fatiche di Roma-Verona.

Il piano originario prevedeva un ritorno soltanto dopo la sosta per le nazionali, ma le risposte dell'argentino hanno cambiato la prospettiva, aprendo uno spiraglio per un rientro anticipato, con la trasferta di Firenze contro la Fiorentina, più che l'Europa League, obbiettivo concreto per il rientro. Resta in ogni caso grande prudenza, con i giallorossi che non vogliono correre rischi.