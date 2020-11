QUI PARMA, Restano tre indisponibili per Liverani

Tuttosport descrive la situazione della rosa del Parma, affaticata dagli infortuni. Dopo il recupero di Yordan Osorio avvenuto ieri, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo anche l'ex viola Vincent Laurini. Ancora differenziato e terapie per Busi e Mihaila. Terapie anche per Cornelius. In totale gli indisponibili di mister Liverani sono tre. nella giornata di oggi, i ducali torneranno in campo per una seduta pomeridiana.