QUI PARMA, Laurini ok coi viola, Cornerlius a parte

Il Parma Calcio - si legge sul sito ufficiale della società gialloblù - è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di attivazione seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è proseguito con una partita su porzione ridotta del campo ed è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Vincent Laurini ha lavorato con i compagni. Allenamento differenziato e terapie per Maxime Busi. Terapie per Andreas Cornelius. Valentin Mihaila è stato sottoposto ad un intervento mini invasivo di riduzione bilaterale di ernia. L’intervento è stato eseguito dalla Dott.ssa Ulrike Muschaweck, a Monaco, in presenza dello Staff Medico del Parma Calcio 1913. Tra 2 settimane è previsto un nuovo controllo prima della ripresa dell’attività agonistica. I crociati torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.