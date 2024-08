QUI PARMA, Bernabé lavora in gruppo: titolare contro i viola?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Parma riabbraccia una delle sue stelline in vista della partita contro la Fiorentina, infatti da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo anche Adrian Bernabé, vincitore dell'oro Olimpico con la Nazionale spagnola e pronto per tornare in campo anche agli ordini di Pecchia. Il centrocampista si è allenato con i compagni dopo qualche giorno di riposo post Olimpiadi e non è escluso, visto l'ottimo stato di forma, che sabato pomeriggio al Tardini possa figurare tra i titolari gialloblu che affronteranno i viola di Palladino. A riportarlo è ParmaLive.