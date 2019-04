QUI NAPOLI, Stasera tra turn-over e diffidati

Guardando al prossimo impegno della Fiorentina contro il Napoli, occupiamoci della sfida che i partenopei dovranno affrontare questa sera contro il Chievo, e la sensazione è che in vista delle prossime impegnative partite, Mazzarri ricorrerà al turn-over, nonostante l'imperativo sia vincere a tutti i costi vista la classifica che sta mettendo il Napoli di fronte al bivio o di un'ultima possibilità per poter participare anche l'anno prossimo ad una competizione europea, ovvero di finire il campionato latitando a metà classifica.

Sarà la difesa che vedrà maggior ricambio rispetto all'undici titolare, vista la squalifica di Cannavaro, ma anche la necessità di dare un po' di riposo a Campagnaro. Mazzarri dovrebbe disporre i suoi uomini con una difesa a tre con Britos, Aronica e uno tra Grava e Fernandes sulla destra. La mediana sarà costituita dal duo elvetico Inler-Dzemaili, mentre al posto di un affaticato Maggio dovrebbe entrare Zuniga con Dossena sulla destra. In attacco nessun dubbio alla coppia Lavezzi-Cavani, anche se non sono chiare le intenzioni di Mazzarri su Hamsik che potrebbe essere sostituito da Pandev, anche se in tal senso non sembrano esserci conferme.

La situazione dei diffidati inoltre merita una riflessione in più visto che potrebbero saltare la sfida del Franchi giocatori quali per l'appunto Hamsik, ma anche i due svizzeri Inler e Dzemaili oltre ad Aronica che invece di fatto saranno in campo.

Le probabili formazioni di Napoli-Chievo:

Napoli (3-4-2-1): De Sanctis; Fernandez, Aronica, Britos; Zuniga, Inler, Dzemaili, Dossena; Pandev, Lavezzi; Cavani. Allenatore: Mazzarri.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Sardo, Andreolli, Cesar, Dramé; Hetemaj, Bradley, Rigoni; Théréau; Paloschi, Pellissier. Allenatore: Di Carlo.