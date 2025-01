QUI MONZA, Ecco i dubbi di Bocchetti. Djuric titolare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Salvatore Bocchetti punta a conquistare i suoi primi punti come allenatore del Monza nella sfida contro la Fiorentina. Come analizza La Gazzetta dello sport, Kyriakopoulos, fermo per infortunio, è in dubbio, mentre in difesa Carboni sostituirà D’Ambrosio, squalificato. A centrocampo conferma per la coppia Sensi-Bondo, mentre in attacco Djuric tornerà titolare, con Ciurria, Mota, Maldini e Caprari in lotta per due posti. Quest'ultimo, in particolare, ha un buon bilancio contro la Fiorentina, con cinque gol realizzati con altre squadre. Il Monza cerca una vittoria che manca dal 21 ottobre