Qui Milan, torna in gruppo Christopher Nkunku: ci sarà domenica
FirenzeViola.it
Christopher Nkunku di nuovo in gruppo. Come riporta TMW l'attaccante francese ha così superato il problema alla caviglia che lo ha costretto a restare ai box per due settimane, saltando così tre partite con Verona, Cagliari e Genoa. L'ex Chelsea sarà così a disposizione per la sfida in casa della Fiorentina in programma domenica alle 15.
Pubblicità
Avversari
Le più lette
1 Brescianini fa pensare al 4-3-3. Baldanzi per dare una carta in più davanti, ma serve un centrocampista di sostanza
2 Lazio-Fiorentina non è finita. La confessione di Rocchi e le parole di Lotito: "Devo sparare agli arbitri?"
Copertina
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com