Qui Milan, torna in gruppo Christopher Nkunku: ci sarà domenica

Qui Milan, torna in gruppo Christopher Nkunku: ci sarà domenicaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:02Avversari
di Redazione FV

Christopher Nkunku di nuovo in gruppo. Come riporta TMW l'attaccante francese ha così superato il problema alla caviglia che lo ha costretto a restare ai box per due settimane, saltando così tre partite con Verona, Cagliari e Genoa. L'ex Chelsea sarà così a disposizione per la sfida in casa della Fiorentina in programma domenica alle 15.