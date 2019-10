QUI LAZIO, Riecco Radu e Luis Alberto. Per Firenze...

LaLazioSiamoNoi.it fa il punto della situazione sul ritiro bianco-celeste di Formello, dove la Lazio - rientrata dalla Scozia intorno all'ora di pranzo - ha svolto un allenamento pomeridiano agli ordini del tecnico Simone Inzaghi. Il quale ha ritrovato Luis Alberto e Stefan Radu, tenuti a riposo dalla trasferta di Europa League in casa del Celtic così da averli freschi per la Fiorentina, e Adam Marusic, squalificato in Europa. A destra, però, dovrebbe toccare ancora a Manuel Lazzari, andato a segno nella sconfitta di ieri sera. Davanti i favoriti per una maglia da titolare sono Ciro Immobile e Joaquin Correa.